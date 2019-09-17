İŞKUR TYP ile okullara güvenlik personeli alımı: İŞKUR TYP giriş ekranı…

İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilen TYP başvuruları başladı. Birçok farklı uygulama alanının bulduğu Toplum Yararına Programlar arasında en çok ilgi çekenlerin başında MEB bünyesinde okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı oluyor. Peki, İŞKUR TYP giriş ekranına nasıl ulaşılabilecek?

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İLGİLİ HABER İŞKUR önlerinde TYP kuyruğu!

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),