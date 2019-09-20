İŞKUR üyelik iptali nasıl yapılır?

Türkiye'de yaşayan ve iş arayan milyonlarca vatandaş İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığı ile kendine uygun bir iş bulmaya çalışmaktadır. Bunu yapabilmek için de İŞKUR sisteminin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. İŞKUR’a nasıl üye olunduğu mrak edildiği gibi İŞKUR üyelik iptali nasıl olur? Sorusunun cevabı da sık sık aranmaktadır. İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız ayrıntılı haber…

İŞKUR NEDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), eski adıyla Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayan milyonlarca vatandaşa aracılık etmektedir. Kurulduğu günden bu güne kadar çok sayıda kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR istihdama da önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde ve durum bu şekildeyken İŞKUR oldukça tercih edilen bir kurum. Sadece iş ve işçi bulma işi değil aynı zamanda istihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

İŞKUR ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR sistemine giriş işlemi için öncelikle resmi internet sitesine https://esube.iskur.gov.tr/ bu link aracılığı ile giriş yapmalısınız. Ardından iş veren ya da iş arayan bölümlerinden birini seçin.

İş Arayan giriş işlemini seçtiyseniz TC Kimlik Numaranız ve Şifrenizi girmeniz gerekmektedir. İş Arayan şeklinde kayıt olmak istiyorsanız ise eğer daha önce üye olmadıysanız giriş sayfasındaki TC kimlik Numaranızı girmenizi isteyen bölümü altında Yeni Üye yazısına tıklamanız yeterlidir. Burada çıkan üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra sizden istenen bilgileri eksiksiz girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR üyeliği hakkında hem resmi internet sitesinde hem de diğer kaynaklarda ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyor ki İŞKUR üyelik iptalinin nasıl yapıldığı ile ilgili pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bunun nedeni üyelik iptalinin söz konusu olmamasıdır. İŞKUR sistemi üyelik iptali yapmıyor çünkü insanların iş bulsa dahil her an yeniden iş arama potansiyeli olduğu için üyeliği sonlandırmıyor. Bunun yerine hesaplarda aktif ya da pasif kullanımı tercih ediyor. Böylece iş bulduğunuzda üyeliğinizi iş aramalara donduruyor, iş ararken de tekrar aktif edebiliyorsunuz.

Bireysel Kullanıcı” kısmından “İş Arama / kayıt durumu (aktif / pasif ) bölümüne tıklayabilir ve burada yer alan “İş Arama / Kayıt Durumumu Pasife Al” seçeneğine tıklayabilirsiniz.