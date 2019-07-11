İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 4.5 milyona dayandı

İŞKUR tarafından açıklanan Haziran ayı verilerine göre 78 bin 121'i (yüzde 66,3) erkek, 39 bin 736'si (yüzde 33,7) kadın olmak üzere 117 bin 857 kişi işe yerleştirildi. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında arttı.

2019 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 67,2'si erkek yüzde 32,8'i kadın olmak üzere 688 bin 024 kişi işe yerleşmiştir. İşe yerleştirmede bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla yüzde 28,1 artış oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 417 BİN 814 KİŞİ

İŞKUR’un Haziran ayı bültenine göre kayıtlı işsiz sayısı yılın bir önceki ayına göre yüzde 8,1'lik artış göstererek 4 milyon 417 bin 814 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5'i erkek, yüzde 50,5'i kadın, yüzde 35,9'si ise 15-24 yaş grubunda yer alıyor

İŞVERENDEN ALINAN AÇIK İŞ SAYISI AZALDI

İŞKUR tarafından açıklanan Haziran ayı işsizlik verilerine göre İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalış göstererek 151 bin 825 oldu. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 oranında azalarak 1 milyon 75 bin 744 oldu.

Rapora göre 2019 yılının Mayıs ayına göre alınan açık iş sayısında yüzde 33,1'lik bir azalma oldu. Haziran ayında alınan açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden alındı. En fazla açık iş (51 bin 961 kişi) sanayi sektöründen imalat alanında alındı.

Ocak-Haziran döneminde en fazla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm-Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde açık iş alındı.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZLİK YÜZDE 14.1 SEVİYESİNDE

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile %16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile %25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.