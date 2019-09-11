İŞKUR’dan 10 bin işçi alımı ilanı! İŞKUR iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlar için İŞKUR güncel iş ilanları 10 bin kişiye iş imkanı sunuyor. İŞKUR’un verdiği son ilanlara göre, 10 bin işçi alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR İŞ İLANI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR bünyesinde yer alan ilanlara ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, öz geçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirsiniz.