İŞKUR’dan iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR, hem firmasında çalışacak işçiler arayanlar için hem de kendisine uygun kriterlerde iş arayanlar için en doğru seçenekleri sunar. Bu durumda ise iş arayanlar ve işçi arayanlar yardıma ihtiyaç duyduklarında akıllarına ilk olarak Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR gelir. Ancak on binlerce kişi İŞKUR üzerinden iş aramak için yapması gerekenleri bilmiyor. Vatandaşlar başvuru sırasında hangi yolu izleyecekler? İŞKUR'dan başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin detaylarında…

İŞKUR’DAN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşların öncelikle İŞKUR resmi internet sitesinde kendilerine bir özgeçmiş oluşturmaları gerekmektedir. https://esube.iskur.gov.tr/ linkinden ulaşabileceğiniz internet şubesinin anasayfasında çıkan iş arayan seçeneğine giriş sağlayarak kendiniz için bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz. İŞKUR resmi sitesinin internet şubesi bölümündeki anasayfasında yer alan CV oluştur bölümü üzerinden yola çıkarak eğitim durumlarını ve varsa önceki iş tecrübelerini bu CV üzerinden belirtmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişisel birkaç bilgiyi de girdikten sonra verdikleri bilgilerle eşleşen iş ilanlarına daha kolay ulaşabilirler.

Size uygun iş ilanlarını aramak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresindeki formu doldurarak yine size en uygun iş ilanlarını sıralayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise bulduğunuz iş ilanlarına başvuruda bulunabilmek için özgeçmişinizdeki iş arama durumunuzu aktif olarak belirtmeniz. Aksi halde ilanlara başvuruda bulunamazsınız.

Tüm bunların dışında İŞKUR kayıtlarında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

– Üyelerin hesaplarını aktifleştirebilmeleri için cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmeleri şarttır. Girmedikleri zaman onay kodu iletilemediği için üyelikleri aktif hale gelemez.

– Üye olduktan sonra, üyelerin hesapları son işlem tarihi itibariyle 1 yıl içinde aktif olmazda yani hesaba bu süre içinde giriş yapmazsanız üyeliğiniz dondurulur.

– Üyelere gelen mesajlar okunmadığı takdirde 15 gün içinde otomatik olarak silinmektedir.