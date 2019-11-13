İsmar’ın isim hakkı satışa çıkıyor

Türkiye'de gıda, pazarlama, dağıtım, ve marketler zinciri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Akyürek Holding, bünyesinde bulunan 25 adet isim hakkı ile birlikte icradan satışa çıkacak.

50 yıl önce bir bakkal dükkanı ile yola çıkan ve 2 bin 500 çalışan sayısına ulaşan holdinge bağlı İsmar Marketler zinciri, Akyürek Pazarlama Dağıtım, Akyürek Holding, Akyürek Kardeşler Kollektif, gibi şirket isim hakları da icradan satılacak. Holdinge ait 25 isim hakkı 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30'da açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren holdingin bünyesindeki 25 isim hakkının 1 milyon 95 bin TL muhammen bedel ile icradan açık arttırma usulü ile satılacağını ifade eden icra uzmanı Caner Çakı şunları söyledi:

“Uzun yıllar Türkiye'de market, perakendecilik, pazarlama ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın isim hakları icradan satışa çıkacak. Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen veya bu tarz köklü bir marka ile pazarını genişletmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Akyürek Holding ve holdinge bağlı şirketlere ait 25 adet markanın patenti ayrı ayrı icradan satılacak.”

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

2015 yılında Akyürek Pazarlama'ya toplam 17,3 milyon Türk Lirası talepli ve 1.9 milyon Türk Lirası ihtar gideri ve 3,5 milyon dolar talepli icra takibi başlatılmıştı. (İHA)