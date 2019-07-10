Tam adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları olan İSMEK, 1996 yılından bu yana binlerce kişiyi verdiği eğitimler sayesinde meslek sahibi yaptı. İstanbulluların büyük küçük demeden yoğun ilgi gösterdiği İSMEK kurs branşları neler? İSMEK hangi alanlarda vatandaşlara hizmet vermektedir? İşte kursa kayıt yaptırmadan önce kendine bir alan seçmek isteyenler ya da seçtiği alanın kurslar içinde olup olmadığını merak edenler için hazırladığımız haberin detayları…

İSMEK KURS BRANŞLARI NELER?

İSMEK'in şimdiye kadar açılmış birçok eğitim ve meslek edindirme kursu bulunmaktadır. Siz de aklınızdaki branşı detaylı olarak aratmak istiyorsanız https://ismek.ist/tr/branslar3.aspx sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Peki İSMEK hangi alanlarda kurs hizmeti vermektedir. İşte bu alanlar;

– Ahşap Teknolojisi

– Aile ve Tüketici Bilimleri

– Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

– Bahçecilik

– Bilişim Teknolojileri

– Büro Yönetim ve Sekreterlik

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– El Sanatları Teknolojisi

– Gıda Teknolojisi

– Giyim Üretim Teknolojileri

– Grafik ve Fotoğraf

– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

– Halkla İlişkiler ve Organizasyon

– Harita-Tapu Kadastro

– Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

– Hayvan Sağlığı

– Hayvan Yetiştiriciliği

– Hukuk

– İnşaat Teknolojisi

– Kişisel Gelişim ve Eğitim

– Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

– Kuyumculuk Teknolojisi

– Makine Teknolojisi

– Motorlu Araçlar Teknolojisi

– Muhasebe ve Finansman

– Müzik ve Gösteri Sanatları

– Okuma Yazma

– Pazarlama ve Perakende

– Radyo – Televizyon

– Sağlık

– Sanat ve Tasarım

– Seramik ve Cam

– Spor

– Tarım Teknolojileri

– Tekstil Teknolojisi

– Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

– Yabancı Diller

– Yiyecek İçecek Hizmetleri

12-16 yaş arası hizmet veren alanlar;

– Bilişim Teknolojileri

– Grafik ve Fotoğraf

– Yabancı Diller

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– El Sanatları Teknolojisi

– Giyim Üretim Teknolojileri

– Sanat ve Tasarım

– Müzik ve Gösteri Sanatları

– Kişisel Gelişim ve Eğitim