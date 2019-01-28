İsmet Yorgancılar vefat etti

İzeltaş’tan yapılan açıklamaya göre, Yorgancılar evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti. Yorgancılar’ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İSMET YORGANCILAR KİMDİR?

1927 yılında Aydın Nazilli’de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir’de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye’nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş’ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.

AA- DHA