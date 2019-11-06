Ispanak bir süre menüde yok!

İstanbul'da başlayan ve Marmara Bölgesi'nde de kendini gösteren yabani otların karıştığı ıspanak vakaları sonrasında bazı lokantalar ıspanak yemeğini menülerinden çıkardı. Kocaeli'de yer alan Beyaz Mutfak isimli bir lokanta bir süre ıspanak yemeği satışını durdurdu.

“NE OLUR NE OLMAZ DİYE TEDBİRİMİZİ ALDIK”

Sözcü'ye konuşan Beyaz Mutfak lokantasının aşçısı Saim Kaymak, “Vatandaş gibi biz de tedirgin olduk. Biz ürünlerimizi tek tek kendimiz seçiyoruz. Bütün ürünlerimiz birinci sınıf ancak ne olur ne olmaz diye tedbirimizi aldık. Birkaç gün süreyle menümüzden ıspanak içerikli yemekleri çıkardık. Tereddütler ortadan kalktıktan sonra yeniden ıspanak yemeklerini servis etmeye başlayacağız” dedi.

ISPANAKLI GÖZLEME DE YOK

Kilim Kafe’nin sahibi Fatih Cem Tabak da yaşanan gelişmelerden sonra ıspanaklı gözlemeyi bir süreliğine menülerinden kaldırdıklarını söyleyerek, “Vatandaş da tedirgin biz de. Haliyle birine bir şey olacak diye korkuyoruz. Biz çok dikkat ediyoruz ama yine ıspanaklı gözlemeyi servis etmiyoruz” diye konuştu

ISPANAĞI İYİCE YIKAYIN

Usta Fatih Cem Tabak ıspanak yemeğinin tarifini şöyle verdi:

“Kış aylarında haftada ya da iki haftada bir mutfaklarda ıspanak pişer. En güzel ıspanak geleneksel olarak annelerimizin yaptığı ıspanak yemeğidir. 4 kişilik bir aile için 1 kilogram ıspanak yeterli olur.

Ispanağı pazardan eve getirdikten sonra iyice yıkamamız gerekiyor. Her ne kadar dikkat edilse de ıspanakların arasında toprak kalmış olur. O toprakları su ile iyice temizledikten sonra bir yandan küçük doğradığımız 1 adet soğanı sıvı yağda soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Kavrulmuş soğanların üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Salçayı birkaç tur kavurduktan sonra üzerine eşit parçalar halinde 3'e 4'e böldüğümüz ıspanakları ekliyoruz. Ispanaklar yumuşayıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı yıkanmış pirinci, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekliyoruz.

1 su bardağı kaynar su ilave ederek pirinçler yumuşayıncaya kadar için kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişiyoruz. Ispanağımızı küçük ve orta boy seçersek daha lezzetli olacaktır. Ortalama pişirme süremiz 25 dakikadır.