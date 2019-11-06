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Ispanak korkusundan tezgahlar boş kaldı

Evlerin ve sofraların vazgeçilmezi ıspanakta yaşanan zehirlenmelerin ardından pazar tezgahlarında ıspanak satışı düştü. Tüketiciler ıspanak almaya korkarken, satıcılar da satmaya korkuyor. İstanbul'daki pazarlarda ıspanak tezgahları boş kaldı.

Fatma VURGUN
09:38 -
Haberler Ekonomi

Kamera: Kubilay Altuğ

İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan ıspanaktan zehirlenmelerinin ardından pazarlarda ıspanak satışları ciddi oranda düştü. Tüketici zehirlenme korkusu yaşarken, satıcılar ise hem satmaya korkuyor hem de bütün ıspanakların zehirli olmadığını ve araya karışan otların iyi temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

Ispanak satıcısı Mehmet Berk

“YABANİ OTLARLA ZEHİRLENİRSE O ÜRÜN ZEDELENİR”

Ispanakların Ankara Beypazarı, Manisa ve İzmir'den geldiğini söyleyen satıcılardan Mehmet Berk, ıspanak kökünün çok önemli olduğunu söyledi. Berk, “Ispanak toplandığı zaman arada yabani otlar vardır. Yabani otlarla beraber toplanırsa o ürün zedelenir. Toplanırken ıspanağa dokunsa bile zehri bulaşıyor. Toplanırken ve yetiştirirken dikkat edilmesi lazım.” diye konuştu.

Aysel Topal

TÜKETİCİ ISPANAK ALMAYA KORKUYOR

Pazara alışveriş için gelen tüketici Aysel Topal ise ıspanakla ilgili çıkan haberlerden korktuğu için ıspanağı bir süre almayacağını söyledi. Bir başka tüketici Ayşe Kapan da zehirli olduğunu düşündüğü için ıspanak almayacağını kaydetti.

Ispanak satıcısı Sabahattin Bulgu

“ZEHİRLENME VAKALARI OLDUĞU İÇİN ÇIKARMADIM”

Tezgahına bugün ıspanak almadığını belirten bir başka satıcı Sabahattin Bulgu, “Zehirlenme vakaları olduğu için ıspanağı tezgaha çıkarmadım. İnsanlarla neden uğraşayım ki? Tehlikeli. Ayrıca ıspanağın zehirli olduğunu düşünmüyorum. Tarlada bin bir çeşit ot var. Tarlada toplanırken dikkat edilmediyse o yüzden olmuştur.” dedi.

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Son güncelleme: 10:02 06.11.2019
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