Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü

Manisa’da, bu sezon 2.5 lira fiyat beklentisi içerisinde olduklarını ancak yaşanan olayların ardından fiyatların 80 kuruşa kadar gerilediğini belirten ıspanak üreticisi Hüsamettin Aladağ, şu an mağdur olduklarını ve mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ilaçlarla ürünlerini ilaçlama yaptıklarını belirten Aladağ, “Ürettiğimiz ürünlerde kalıntı yok. Ottan korkmayın. Ispanak oldukça sağlıklı, çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz bir ürün” dedi.

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“ÜRÜNLER TARLADA KALIYOR”

Ispanak üreticisi Yılmaz Kaya ise “Biz hem üretici, hem de tüccarız. Kademe kademe ektiğimiz ıspanakları bu dönem çok iyi hazırlamamıza rağmen bir türlü piyasayı tutturamadık. Tutturamamamızın en büyük sebebi bazı dedikodular oldu. Tabii ki bu geçici bir olay ama ürün bu dedikodunun geçmesini beklemiyor, tarlada ürünler kalıyor. Ürünler tarlada kaldığı sürece ilaççıyı, gübreciyi, tohumcuyu, işçiyi, herkesi etkiliyor. Bu ürünler bir giderle ortaya çıkıyor. Biz bunları satamadığımız zaman diğer esnafı yoruyoruz, karşılıklı bir çöküş oluyor. Normalde ıspanağın maliyeti 2 TL. Biz 2,5 TL fiyat beklentisindeydik, şu anda toptancı 80 kuruştan ıspanak satın alıyor” diye konuştu.

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Ispanak üreticilerini tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise Salihli Ovası'nda 18 bin dekar alanda ıspanak üretiminin yapıldığını söyledi. Salihli Ovası'nın Manisa bölgesinde ıspanak üretim merkezinde birinci sırada yer aldığını belirten Yalvaç, fiyatların düşmesiyle birlikte üreticinin mağdur olduğunu vurguladı. Ispanak fiyatlarının dedikodular nedeniyle ciddi anlamda düşüş yaşadığını belirten Yalvaç, “Ispanak üreticilerimizin sorunlarının çözülmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Üreticinin tarlada zehir yetiştirmediğini vurgu yapan Yalvaç, “Halkımız üreticilerimizin el emekleriyle yetiştirdiği ıspanağı gönül rahatlığıyla tüketebilir” şeklinde ifade etti. (İHA)

