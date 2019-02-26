İsrailli Bank Hapoalim Türkiye’den çıkıyor

Banka açıklamayı Reuters’ın sorusu üzerine yaparken, konuya yakın kaynaklar da Bank Hapoalim’in Bank Pozitif’teki çoğunluk hisselerinin satışı için yetki vermek üzere finansal danışmanlarla görüştüğünü söyledi.

Bank Hapoalim’den Reuters’a yapılan açıklamada, “Bank Hapoalim, Bank Pozitif’teki kredi portföyünü kademeli olarak azaltmaya yönelik alınan stratejik kararına ek olarak, Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendiriyor” denildi.

Kaynaklar danışmanlarla görüşen bankanın yakın zamanda bir yetkilendirme vermesini beklediklerini söyledi.

“4 YIL ÖNCE DE ÇIKMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ”

Bir kaynak, Bank Pozitif’in bir yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, “4 yıl önce de çıkmak için harekete geçilmişti. Ancak o dönemde görüşülen kurumlarla bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi tekrar yetkilendirme aşamasındalar” dedi.

Bank Pozitif Türkiye Bankalar Birliği’nin Eylül 2018 itibarıyla aktif büyüklüğü sıralamasına göre 1.2 milyar TL aktif büyüklüğü ile 39’uncu sırada yer alıyor.

Cıngıllıoğlu ailesinin azınlık hissesinin olduğu Bank Pozitif’te Bank Hapoalim’in yüzde 70 civarında payı bulunuyor.

REUTERS