‘İşsizim’e mesaj yağıyor

Sozcu.com.tr'nin işsizlerin sesini duyurmak için başlattığı 'İşsizim' projesinde vatandaş sesini duyuruyor. Halk projeye yoğun ilgi gösterirken iş verenler de gönderdikleri mesajlar ile işsizlere ulaşmaya başladı. Siz de işsizseniz veya çalışan arıyorsanız hikayenizi issizim@sozcu.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Gönderin sesinizi duyuralım. Maalesef vatandaşın durumu öyle bir halde ki gelen elektronik postaların ardı arkası kesilmiyor.
İLGİLİ HABERSozcu.com.tr 'İşsizim' projesi ile iki vatandaşa iş buldu!İLGİLİ HABERTürkiye'nin işsizleri anlatıyorİLGİLİ HABERSozcu.com.tr işsizlerin sesini duyuruyor!İLGİLİ HABERİşsizlik full-time! İş part-time