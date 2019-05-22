İşsizlik maaşı kime verilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışmış kişilerin iş akitlerinin sona erdirilmesi durumunda yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarını karşılaması için İşsizlik Fonu'ndan karşılanan işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı kime verilir? İşte cevapları…

İŞSİZLİK MAAŞI KİME VERİLİR?

İşsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi zorunludur. İşte işsizlik maaşı alma şartları…

– İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,

– Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

– İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

– Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

– Hizmet akdinin işçi tarafından “haklı” bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

– İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.