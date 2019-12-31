İşsiz kaldıktan sonra alınabilen işsizlik maaşı yen yıla girmemize çok kısa bir süre kala en çok araştırılan konulardan biri. 2020 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağı ve işsizlik maaşını kimlerin alabileceği gibi soruların cevaplarını merak eden vatandaşlar internet arama motorlarına konuyla ilgili çeşitli sorular sorarak meraklarını gidermeye çalışıyorlar. İşsizlik maaşına başvurmadan önce gerekli şartları taşıyıp taşımadığı öğrenmek isteyen kişiler için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte ayrıntılar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanacak şekilde çalıştığı iş yerinden ayrılan kişilere, belirli bir süre boyunca yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir.

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

Tüm bunların yani sıra işsizlik maaşı alabilmek için aranan bazı şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması durumu gelmektedir.

Çalışanın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek ektedir.

İşsizlik sigortasına başvurmak için hizmet akdinizin fesih edilmesinden sonraki otuz gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

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