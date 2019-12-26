İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2020 işsizlik maaşı belli oldu mu?

İşsizlik maaşı, işsiz kalanların geçimlerini sağlayabilmeleri için önemli bir detay. Maaş artışına bağlı olarak artan işsizlik maaşı kişinin son dört aylık maaşının brüt ücreti üzerinden % 40 olarak ödeniyor. İşsizlik maaşı 2020 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından belli olacak.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.