İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2020 işsizlik maaşı kaç lira?

İşsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten ayrılan işçiye, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruştan, 1.168 lira 27 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 lira 19 kuruştan 2 bin 336 lira 53 kuruşa ulaştı.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40’ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80’i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40’ı, günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının %40’ı alınarak sadece damga vergisi kesilir (%0,00759) ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta ise ücretiniz yüksek olsa dahi direkt %40’ı kadar işsizlik sigortası alınmaz, işsizlik sigortası asgari ücretin %80 inden fazla olamaz. Şimdi, 2019 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işsiz kalması durumunda alacağı maaşın ne kadar olduğuna bakalım. (Brüt maaş 2.558,40 TL üzerinden hesaplanacaktır.)

Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.558,40+2.558,40+2.558,40+2.558,40=10.233,60

Ortalama Aylık Kazancı: 10.233,60/4=2.558,40

Ortalama Kazancının %40’ı: (2.558,40) x (%40) =1.023,36

Damga Vergisi Kesintisi: (1.023,36) x (0,00759)=7,7673024

Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.023,36) – (7,7673024)=1.015,59 TL’dir.

Bu kez çalışanın brüt 4.000 TL maaş aldığını varsayalım. Buna göre işsizlik maaşı tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:

Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 4.000+4.000+4.000+4.000=16.000 TL

Ortalama Aylık Kazancı: 16.000/4=4.000

Ortalama Kazancının %40’ı: (4.000) x (%40)=1.600

Damga Vergisi Kesintisi: (1.600) x (0,00759)=12,144

Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.600) – (12,144)=1.587,85 TL’dir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ

İşsizlik ödeneği alma koşullarını sağlana işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

– 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

– 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.