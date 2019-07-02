İşsizlik maaşı nedir, kimler alabilir?

İşsiz kalan ve uzun bir süre iş bulamayan kişilerin özellikle araştırdığı işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşların kafalarında yer alan bu soruları çözüme kavuşturmak için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iş bulamayan kişilerin, yeniden işe başlayana kadar hayatlarını kolaylaştıran işsizlik maaşı için ihtiyacınız olan tüm bilgiler ve gerekli şartların listesi bu haberimizde…

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsiz kalan vatandaşların en zor günlerinde imdatlarında imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? Daha önce sigortalı olarak çalışan işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödemesi denir. İŞKUR'un konu hakkında detaylı açıklamasını

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ adresinden bulabilirsiniz.

KİMLERİ ALABİLİR?

Bir hizmet akdine bağlı çalışan sigortalılar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI NELERDİR?

Bir işçinin işsizlik sigortasından yaralanabilmesi için, iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesh edilmesi (kovulması) gerekmektedir.

Çalışanın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvurmak için hizmet akdinizin fesh edilmesinden otuz gün içinde İŞKUR'a başvurmanız gerekmektedir.

İşsizlik maaşından yararlanmak için gerekli şartlardan biri olan 120 gün kesintisinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller nelerdir?

Hastalık,

Ücretsiz izin/aylıksız izin

Disiplin cezası

Gözaltına alınma,

Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

Kısmi istihdam,

Grev,

Lokavt,

Genel hayatı etkileyen olaylar,

Ekonomik kriz,

Doğal afet,

Fesih tarihinde çalışmamış

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Kısa çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneği

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