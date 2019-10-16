İşsizlikteki artış önlenemiyor

Türkiye’nin en büyük problemi olan işsizlik Temmuz döneminde de büyüyerek devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu dün işsiz sayısını açıkladı. İşsiz sayısı 4 milyon 596 bine ulaşırken, işsizlik oranı da 13.9 ile 2006 yılından itibaren en yüksek Temmuz dönemi işsizlik oranına ulaştı.

Genç işsizlikte de durum oldukça vahim. TÜİK verilerine göre gençlerin yüzde 27.1’i iş arıyor.

Yüzde 13.9, 2006 yılından itibaren görülen en yüksek Temmuz dönemi işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre 2006 yılının Temmuz dönemi işsiz sayısı 2 milyon 251 bin kişiyken, 2019 yılının Temmuz dönemine gelindiğinde bu rakam 4 milyon 596 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 13.9 oldu.

2006 yılından bugüne kadar açıklanan Temmuz dönemi verileri dikkate alındığında işsizlik rakamlarında son düşüş 2012 yılının Temmuz döneminde yaşandı. O tarihte işsiz sayısı 2011 yılının aynı dönemine göre 186 bin kişi azalarak yüzde 8.4 değerini almıştı. O tarihten itibaren açıklanan her Temmuz dönemi verisinde işsiz sayısı istisnasız her yıl artış gösterdi.

İSTİHDAM SAYISI ARTTI

2006 yılı ile karşılaştırıldığında istihdam sayısı da artmış durumda. TÜİK verilerine göre 2006 yılı Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı 23 milyon 257 bin kişiyken bu rakam, 2019 yılının Temmuz döneminde 28 milyon 517 milyon oldu.

2006 yılında Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 69 milyonken 2019 yılında bu sayının 82 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Temmuz ayları itibarıyla en düşük işsizlik oranı 2011 yılında görüldü.

PROF. GÜRSEL: İŞSİZLİĞİN DÜŞMESİ İÇİN BÜYÜMENİN YÜZDE 5’LERE ÇIKMASI LAZIM

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. İşsizliğin büyük bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyen Prof. Gürsel, “Tarım dışı işsizlik yüzde 16.7 oldu. Rekor 16.8 ile krizin yaşandığı 2009 Nisan ayı. Bu defa krizden çıkış 2009 yılında olduğu gibi hızlı olmayacak gibi duruyor.” dedi.

Bu nedenle işsizlik probleminin uzun sürebileceğini söyleyen Gürsel, “İşsizliğin düşmesi için büyümenin yüzde 5 seviyelerine çıkması gerekiyor. Ancak bu da yakın dönemde pek mümkün görünmüyor. Daha da ciddi olanı insanların iş bulma süreleri uzayacağa benziyor. Hükümetin işsizliği ele alması lazım. Bunun üzerinde durulmasında fayda var.” açıklamasında bulundu.