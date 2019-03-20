İstanbul en fazla ucuzlayan şehir

İngiltere merkezli saygın ekonomi dergisi The Economist, dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. 133 kentin yer aldığı sıralama, gıda, tekstil, beyaz eşya, ulaşım, kira, fatura ve okul fiyatları gibi kriterler üzerinden oluşturuldu. Sıralamanın dolar üzerinden yapılması ve Türk Lirası'nın son 1 yılda değer kaybetmesi sebebiyle İstanbul listenin alt sıralarında yer aldı. 2018 yılında 48 basamak gerileyen İstanbul, 120'nciliğe yerleşti. İstanbul kadar gerileyen bir başka şehir Arjantin'in başkenti Buenos Aires 126'ncı oldu. 33 basamak yükselen Yeni Kaledonya'nın başkenti Nomuea ise en hızlı pahalanan kent unvanını ele geçirdi. Onu 29 sıra yükselen Bulgaristan'ın başkenti Sofya takip etti.

En pahalı 10 kent

1- Singapur – Singapur

2- Paris – Fransa

3- Hong Kong – Çin

4- Zürih – İsviçre

5- Cenevre – İsviçre

6- Osaka – Japonya

7- Seul – Güney Kore

8- Kopenhag – Danimarka

9- New York – ABD

10- Los Angeles – ABD

En ucuz 10 kent

124- Yeni Delhi – Hindistan

125- Çennai – Hindistan

126- Buenos Aires – Arjantin

127- Lagos – Nijerya

128- Karaçi – Pakistan

129- Bangalore – Hindistan

130- Almatı – Kazakistan

131- Taşkent – Özbekistan

132- Şam – Suriye

133 – Caracas – Venezuela