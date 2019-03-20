İstanbul en fazla ucuzlayan şehir

İngiltere merkezli saygın ekonomi dergisi The Economist, dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. 133 kentin yer aldığı sıralama, gıda, tekstil, beyaz eşya, ulaşım, kira, fatura ve okul fiyatları gibi kriterler üzerinden oluşturuldu. Sıralamanın dolar üzerinden yapılması ve Türk Lirası'nın son 1 yılda değer kaybetmesi sebebiyle İstanbul listenin alt sıralarında yer aldı. 2018 yılında 48 basamak gerileyen İstanbul, 120'nciliğe yerleşti. İstanbul kadar gerileyen bir başka şehir Arjantin'in başkenti Buenos Aires 126'ncı oldu. 33 basamak yükselen Yeni Kaledonya'nın başkenti Nomuea ise en hızlı pahalanan kent unvanını ele geçirdi. Onu 29 sıra yükselen Bulgaristan'ın başkenti Sofya takip etti.
En pahalı 10 kent
1- Singapur – Singapur
2- Paris – Fransa
3- Hong Kong – Çin
4- Zürih – İsviçre
5- Cenevre – İsviçre
6- Osaka – Japonya
7- Seul – Güney Kore
8- Kopenhag – Danimarka
9- New York – ABD
10- Los Angeles – ABD
En ucuz 10 kent
124- Yeni Delhi – Hindistan
125- Çennai – Hindistan
126- Buenos Aires – Arjantin
127- Lagos – Nijerya
128- Karaçi – Pakistan
129- Bangalore – Hindistan
130- Almatı – Kazakistan
131- Taşkent – Özbekistan
132- Şam – Suriye
133 – Caracas – Venezuela
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