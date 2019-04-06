İstanbul Havalimanı’na taşınmanın yüzde 94’ü tamamlandı

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonunun yüzde 94’ü bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı. 5 Nisan saat 03.00’dan Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na başlayan Büyük Göç’ün bugün 23.59’da tamamlanacağı açıklanmıştı.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Taşınma’ operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı’ndan yüklenen TIR’lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı’na gidiyor.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saat sürecek ‘Büyük Taşınma’ operasyonu gece 03.00’te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR’lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı’na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

ARAÇLAR KONVOY HALİNDE İSTANBUL HAVALİMANI’NA GELDİ

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda, havalimanı malzemeleri, apron araç ve gereçleri konvoy halinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan hareket eden yüzlerce araçlık konvoy bir saat süren yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Araçlar belirlenen güzergahtan apron bölgesine alındı.

DHA