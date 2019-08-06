İstanbul-İzmir otoyolu yerine uçakla gitseniz daha ucuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyol güzergahını kullanan sürücü, gidiş-dönüş için otoyol ve köprülere 592 TL ila 639 TL ödeyecek. Yaklaşık 300 liralık akaryakıt (dizel) gideriyle birlikte bu tutar 939 liraya kadar çıkıyor.

İstanbul'dan İzmir'e uçakla gidilse dahi erken rezarvasyon ile bilet parası 226 TL'de kalıyor. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan otoyol ve köprülerin geçiş ücreti, pahalı akaryakıt bedelinin bile 2 katını aştı.

DEVLETİN YOLU 59 TL

İki mesafeden birinin diğerinden 10 kattan daha fazla pahalı olmasının tek nedeni ise ucuz olanı devletin yapması, pahalı olanın ise YİD yöntemiyle ve geçiş garantisi ile özel sektöre yaptırılması. Devletin yaptığı otoyollar için araç garantisi de yok ve Hazine'ye yıllarca yük binmiyor.

Devletin yaptırdığı Fatih Sultan Mehmet veya 15 Temmuz Boğaziçi köprülerini kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelen bir sürücü köprüye 8.75 (tek gidiş alınıyor) ,otoyollara da gidiş dönüş 50 lira olmak üzere toplamda 58.75 lira ödüyor. Müteahhitlere YİD yöntemiyle yaptırılan paralı otoyol ve köprüleri kullanarak İstanbul'dan İzmir'e gidebilmek için önce Avrasya Tüneli ya da Yavuz Sultan Selim (YSS) köprülerinden geçmek gerekiyor.

Başlangıç noktası olarak Avrasya Tüneli alındığında, bir otomobil sürücüsü tünele 23.30 TL, Osmangazi Köprüsü'ne 103.05 lira ve yeni otoyollara 153.25 lira olmak üzere toplam 279 lira 60 kuruş ödeyerek İzmir'e ulaşabiliyor. Aynı güzergahtan dönüldüğünde ise Osmangazi'ye 103.05 TL yerine 136.55 lira ödeniyor ve dönüş bedeli 313.1 TL'ye, gidiş dönüş toplam paralı yol bedeli de 592.7 liraya ulaşıyor.

YSS köprüsü üzerinden İstanbul'dan İzmir'e gidilip dönüldüğünde ise Kuzey Marmara otoyolları bağlantı yolları kullanılmazsa 584.4 lira, kullanılırsa da 639 lira 30 kuruşa kadar çıkıyor.

TOPLAM FATURA BİN LİRAYA YAKIN

Sürücü bu yol için gidiş dönüş en az 300 TL yakıt (motorin) tükettiğinde İstanbul'dan İzmir'e otomobille gidiş dönüşün faturası 940 lirayı aşıyor. Oysa vatandaş aracını hiç çıkarmayıp İstanbul'dan İzmir'e uçakla gidip gelse uçak bileti 348 lirayı aşmıyor. Aynı yolculuk erken rezervasyonla alınmış biletle yapıldığında 226 liranın da altına düşüyor. Dolayısıyla 4 kişilik bir aile özel aracı yerine uçağı tercih ettiğinde İstanbul-İzmir seyahatini hem 1 saat 10 dakikada hem de çok daha ekonomik yapabiliyor.