İstanbul Kültür Üniversitesi 52 öğretim elemanı alacak! İşte öğretim elemanı alımı başvuru detayları…

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan ilanla 52 öğretim elemanı alınacağını duyurdu. Akademik kariyeri ilana uygun olanlar başvurularını yapıp sonuçları bekleyecek. İşte ilanın detayları…

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 52 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

İLAN ŞARTLARI NELER?

1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. ALES'ten En Az 70 Puan Almış Olmak Gerekir. Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.

3. Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4'lük Ve 5'lik Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.

4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

5. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme Veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

6. Müracaat Edecek Adayların Sınavların Aynı Gün Yapılacak Olmasından Dolayı Tek Bir Kadro İlanına Müracaat Etmeleri Gerekmektedir. Birden Fazla Kadroya Başvuran Adayların Her İki Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır. (Birden Fazla Kadro İlanı Olması Durumunda)