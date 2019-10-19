İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: İstanbul’da satılık 1 milyon konut var bu ayıp bize yeter

Erdal Bahçıvan, “İstanbul’da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Devlet sanayicinin İstanbul’da binasını, arsasını 49 yıllığına versin, ‘Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer.’ desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu’ya gitme gerekliliğini birçok arkadaşımız gözden geçiriyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, Şanlıurfa’nın ardından Gaziantep’e geçerek, bölge sanayicileri ile bir araya geldi. Gaziantep Sanayi Odası’nda kentin iş adamları ile buluşan İSO heyeti, şehirdeki yatırım fırsatlarını, yürütülen çalışmaları ve hali hazırda mevcut sorunların çözümlerini konuştu. İSO Başkanı Bahçıvan, meclis toplantısındaki konuşmasında, farklı sanayi şehirlerinde yapılan buluşmaların, iş dünyasının gelişmesi ve şehirler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

‘GAYRİMENKUL FİYATI ARTTIKÇA İSTANBUL SANAYİDEN UZAKLAŞIYOR’

Bahçıvan, üretim toplumu olabilmek için, çalışanlar kadar, sermayedarların da üretimin içine oluşunu korumak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“İstanbul’un gayrimenkul fiyatı arttıkça İstanbul sanayiden uzaklaşıyor, şehri değerlendirdikçe sanayiden uzaklaştırıyoruz. Özellikle İstanbul’da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. İstanbul gibi dünya markası gibi bir şehirde 1 milyon küsür elde kalmış, satılmak için bekleyen konutumuz var, bu ayıp bize yeter.

Şehri betona gömüp, şehrin değerini düşürüyoruz. Sanayi ve üretim kültürünü ayağa düşürüyoruz. Devlet sanayicinin İstanbul’da binasını arsasını 49 yıllığına versin, ‘Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer.’ desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu’ya gitme gerekliliğini bir çok arkadaşımız gözden geçiriyor.” (AA)