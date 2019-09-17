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İstanbul Üniversitesi 38 personel alacak! İÜ sürekli işçi alımı başvuru detayları…

Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi olan ilan.gov.tr'de yer alan bilgilendirmeye göre İstanbul Üniversitesi, sürekli işçi kapsamında 38 kişiye istihdam sağlayacak. İÜ personel alımı ayrıntıları haberimizde yer alıyor...

09:54 -
Haberler Ekonomi
İstanbul Üniversitesi 38 personel alacak! İÜ sürekli işçi alımı başvuru detayları…

İstanbul Üniversitesi kadrolarında görev alacak 38 sürekli işçi için personel alımı ilanı yayınlandı. İÜ personel alımı şartları ve personellerin alınacağı alanlar şu şekilde…

ARANAN ÖZELLİKLER VE NİTELİKLER

6 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) için Aranan Özellikler

1. İlköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

8 Kişi Temizlik Görevlisi için Aranan Özellikler

1. ilköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

24 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı) için Aranan Özellikler

1. En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

İÜ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

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