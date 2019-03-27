İstanbul Valiliği açıkladı! 31 Mart’ta nüfus müdürlükleri açık mı?

31 Mart seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı? sorusu oylarını kullanmak isteyen vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN GELEN AÇIKLAMA

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır.