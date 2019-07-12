İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; Fatih Kapalıçarşı'daki bazı firmalara hileli külçe altın satıldığı bilgisi üzerine hareket etti. Elde edilen bilgiler üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda 10 şüpheli ve 18 adres belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon kararı verildi. İstanbul ve Mersin'de düzenlenen baskında şebeke elebaşı E.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

3 MİLYON 500 BİN LİRA

Operasyonda her biri yarım kilo olan 124 külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların içinde bakır olduğu öğrenildi. Külçelerde toplam 12 kilo 500 gram bakır olduğu öğrenildi. Üç milyon 500 bin lira tutarında altın yerine bakır kullanan şüphelilerin, geçmişe dönük eylemlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.

42 FARKLI OLAY

Gözaltına alınan şebeke elebaşının daha önceden de dolandırıcılıktan kaydı olduğu öğrenildi. Polisin çalışmasında 42 farklı olayda hileli altın olayı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

ŞEBEKEYE YÖNELİK OPERASYON DEVAM EDİYOR

Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda ayarı ile oynanmış külçe altın, külçe altın yapımında kullanılan imalat malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polisin şebekeye yönelik operasyonu devam ediyor.

ALTININ SAHTE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER:

MIKNATIS TESTİ

Altın ve altın alloy’ları genelde magnetik değildir. Yani, bir mıknatısa tuttuğunuzda genellikle çekim oluşmaz. Eğer mıknatıs tarafından çekiliyorsa, takınız sahte olabilir.

AĞIRLIK

Altın, özgül ağırlığı yüksek bir elementtir. Bu nedenle de altın takılar, sahtelere oranla çok daha ağırdır.

DAMGA

Gerçek altın takılarda, altının karatı ve saflığı genellikle takının üzerine damgalanır. Eğer takının üzerinde herhangi bir bilgi yoksa, sahte olma olasılığı yüksektir.

FİRMA DAMGASI

Altın takı üreten firmalar, ürünlerinin uygun yerlerine kendi damgalarını vururlar. Damgalı ürünlerin sahte olması ihtimali çok düşüktür.

RENK

Yeşil altın, kendine özgü bir renk karakterine sahiptir. Bakır ve pirinç renginde değildir.

FİYAT

Gerçek altın hiçbir zaman çok ucuza satılmaz.

Bu testlerin yanı sıra, çok doğru bir sonuç almak için profesyonel desteğe ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Laboratuvar ortamlarında nitrik asit ve hidroklorik asit kullanılarak testler uygulanabilir.