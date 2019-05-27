İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne 69 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacak. Üniversite’den yapılan açıklamada istenen belgeler belli oldu. Aşağıda bulunan linkten Basın İlna Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr adresinde yayımlanan ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz…

İSTENEN BELGELER

– Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

– Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

– Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir