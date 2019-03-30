İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi. Alman vatandaşları ise bu yıl 126 bin gelişle ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4’üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azalış ile sayıları 41 bine geriledi. Suudi Arabistan listede 11’inci sırada yer aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu.Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul’a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD´nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran´ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.

FRANSIZLARIN GELİŞLERİ ARTTI

98 bin gelişle Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3’üncü sıradaki yerini korudu. Listede geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 5’inci sırada yer alan Iraklılar, 87 bin gelişle 4’üncü, 7’nci sırada yer alan Fransızlar 62 bin gelişle bu yıl 5’inciliğe yükseldi. İngilizler 59 bin gelişle listede 6’ıncı sıradaki yerini korudu.9’uncu sırada yer alan Ukraynalılar kente 51 bin gelişle 7’nciliğe yükselirken, Çinliler 50 bin gelişle 8’inci sıradaki yerlerini korudu.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ GELİŞLERİ AZALDI

Geçtiğimiz yıl 10’uncu sırada yer alan Kuveyt vatandaşları 49 bin 515 gelişle listede 9’unculuğa yükseldi. 13’üncü sırada yer alan ABD’liler ise 45 bin gelişle 10’uncu sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasındaki yüzde olarak en büyük düşüş ise Suudi vatandaşlarının gelişinde yaşandı.Geçtiğimiz yıl 4’üncü sırada yer alan Suudi Arabistanlıların gelişleri 41 bine geriledi. Yüzde 39,4 gelişleri azalan Suudi vatandaşları listede 11’inci sırada yer aldı.

EN ÇOK ATATÜRK HAVALİMANI’NDAN GİRİŞ YAPTILAR

İstanbul’a havayolu ile gelişler yüzde 13,3, denizyolu ile gelişler ise yüzde 9,3 arttı. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayında İstanbul´a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 13 arttı. İki ayda havayolu ile İstanbul’a gelen yabancıların yüzde 22,4´ü Sabiha Gökçen Havalimanı’na, yüzde 1,3´ü İstanbul Havalimanını ve yüzde 76,9´u Atatürk Havalimanı’nı kullandı.Atatürk Havalimanı’na 1 milyon 449 bin 47, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 424 bin 871, İstanbul Havalimanı’nı 23 bin 877 yabancı ziyaretçi kullandı.

DHA