İstanbul’a gelen turist sayısında artış

İstanbul´a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23´ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20´si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57´si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye´ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.

HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı:2 milyon 501 bin

Sabiha Gökçen Havalimanı:1 milyon 10 bin 814

İstanbul Havalimanı:874 bin 97

ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Arap ülkelerinden İstanbul´a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.

İSTANBUL´A BU YIL AYLARA GÖRE GELEN YABANCI SAYISI

Ocak:918 bin 944

Şubat:984 bin 693

Mart:1 milyon 165 bin 592

Nisan:1 milyon 329 bin 868

İSTANBUL’A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 5)

1.Almanya: 315 bin 143-yüzde 9,5 arttı

2.İran: 267 bin 44-yüzde 20,9 azaldı

3.Rusya Federasyonu: 227 bin 637-yüzde 17 arttı

4.Irak: 174 bin 223-yüzde 32,2 arttı

5.Fransa: 151 bin 266-yüzde 22,2 arttı

DHA