İstanbul’da baklavanın fiyatı el yakıyor!

Antep fıstığı fiyatlarının artması ve girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin ünlü baklavacılarından birinde bir kilogram fıstıklı baklavanın internetten satış fiyatı 100 TL'yi aşarak 105 TL'ye yükselmesi sosyal medyada gündem oldu. (Fiyata kargo ücreti dahil değil)

MAĞAZAYA GİDİP ALIRSA 98 TL

Firma yetkilileri fiyatın son bir senedir böyle olduğunu söylerken konu sosyal medyada gündeme oturdu. Baklavayı internetten sipariş etmek yerine mağazadan alanların 98 TL ödeyeceği belirtildi.

Her gün Gaziantep’ten İstanbul’a baklava getiren ünlü bir baklavacı da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada son bir senedir baklavanın fiyatının 105 TL olduğunu söyledi.

İstanbul’un lüks pastanelerinden birinde ise baklavanın fiyatı 120 TL’ye kadar çıkıyor.

5 TL ZAM GELDİ

TÜİK'in enflasyonu hesapladığı madde sepeti ve ortalama fiyatlara göre bir kilogram baklavanın fiyatı Eylül 2018'de 41.83 TL iken Eylül 2019'da 47 TL oldu.

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BAKLAVALIK FISTIĞIN KİLOGRAMI 165 TL’YE ÇIKTI

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Murad Bozanoğlu son dönemde elektriğe zam geldiğini ve baklavalık fıstık rekoltesinin az olduğunu söyledi. Bozanoğlu, “Fıstık fiyatlarında aşırı yükselmeden ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklı bir durum. Son dönemde elektriğe zam geldi. Maliyetler arttı. Rekoltenin az olması sebebiyle Gaziantepli üreticiler baklavalık fıstığın kilogramını 165 TL’ye kadar çıkardı. Bu durumda da baklava fiyatları arttı” diye konuştu.

‘BAKLAVASINA HALI SAHA MAÇI TARİH OLMUŞTUR’

Kullanıcılar Ekşi Sözlük’te baklavanın 100 TL’yi aşmasına tepki gösterdi.

oberyn2: kimse konuşmuyor çünkü tatlı zevkinden önce temel ihtiyaçların pahalı olması konuşuluyor. barınma, beslenme… bu ihtiyaçlar bile çok pahalıyken baklavaya sıra gelmez.

eksi peace: fıstık sarmanın kilosunun 150 tl olması kadar içimi acıtmamaktadır. taneyle alıyorum artık.

lanet fedareller: baklavasına halı saha maçları tarih olmuştur.. artık baklavanın yanında halı saha ücretsiz olmalıdır.