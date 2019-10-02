İstanbul’da blockchain zirvesi

İstanbul, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Wyndham Levent'te “Avrasya Blockhain Zirvesi” (Eurasia Blockchain Summit) için dünyadan ve Türkiye'den birçok otoriteyi ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğudan yaklaşık 200 kişinin katılacağı zirvede uzmanların yanı sıra yatırımcılar da yer alacak.

İstanbul Blockchain Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan “Avrasya Blokchain Zirvesi”, bölgedeki en büyük blockchain teknolojisi zirvesi olma özelliğini de taşıyor. Zirve, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden de endüstri liderlerini, önde gelen şirketleri, yatırımcıları, blockchain meraklılarını, geliştiricilerini ve girişimcilerini İstanbul'da buluşturacak.

Huobi Group ve Kemer Partners'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Blockchain Zirvesi'ne gelen uzman konuşmacılar, Türkiye ve gelecekteki teknoloji potansiyeli, doğu ve batının buluştuğu noktada yatırım fırsatları, aile ofislerinin blockchain'e bakışı, bankacılık sektörü blockchain teknolojisini nasıl kullanmalı, blockchain teknolojisinin potansiyeli ve geleceği, blockchain ve blockchain'in geleneksel finans kurumlarında kullanımı, Doğu ve Batı blockchain uygulamalarındaki farklılıklar, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği, piyasa yapıcılar ve ticaret konularında hem en güncel bilgileri hem de bu teknolojilerin gelecekte hayatımıza etkilerini de anlatacaklar.