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İstanbul’da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

Türkiye'deki çok sayıda balıkçı geçtiğimiz günlerde 'vira bismillah' diyerek ağlarını açık denizlere bırakmışlardı. İlk gelen izlenimler geçen yıla göre verimin az olduğu... Hatta bazı balıkçılar palamut avlayamadıklarını iddia ediyor. Durumun bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni ise yine balıkçılar! Neden mi? Çünkü Türkiye'deki bazı balıkçılar boy yasağına uymuyor. Hal böyle olunca balıklar üreme evresine gelmeden öldürülüyor. Böylece denizlerimizdeki balık miktarı azalıyor. Bu durumun son örneği ise İstanbul'da yaşandı ve boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu. 

15:09 -
Haberler Ekonomi
İstanbul’da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde çok sayıda balıkçı ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını denizlere bıraktı. Gelen ilk izlenimler verimin az olduğu yönünde… Peki verim neden az? Çünkü bazı balıkçılar avlanma kurallarına uymayıp balıkları erkenden avlıyor. Bunun son örneği ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, boy yasağına uygun olmayan yaklaşık 6,5 ton balığa el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde ortak denetimler gerçekleştirdi.

Gece yarısı yapılan denetimlerde, boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi’nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede, 10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da sürdürülebilir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirterek, denizlerde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Son güncelleme: android-time 15:12 11.09.2019
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