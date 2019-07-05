İstanbul’da büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul’da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye’nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

FİYAT YÜZDE 10-15 ARTTI

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, “Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, “Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU’NUN HER YERİNDEN YERLİ HAYVAN GETİRİLECEK”

Yücesan, İstanbul’da satılacak büyükbaş hayvanların Anadolu’dan ve Trakya’dan getirileceğini belirterek, özellikle yerli hayvanların pazarlarda satışa çıkarılacağını söyledi.

Anadolu’nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.

Perakendecilerin ithal et sattığında daha fazla kazandığını dile getiren Yücesan, “Ancak ben buna rağmen ithal istemem. Özellikle et ve gıdada yerlilik, millilik çok önemlidir. Bana kalsa bedava da olsa ithal et satmam. Çünkü her zaman kendi besicimin, kendi çiftçimin, kendi üreticimin kazanmasını isterim.” dedi.

Yücesan, son dönemde Türkiye’de kırmızı ette perakende satışların azaldığına dikkati çekerek, ekonomik olumsuzluğun yanı sıra geçen yıldan bu yana kırmızı etle ilgili olumsuz söylentilerin de bu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

AA