İstanbul’da seneye en ucuz çayın 2 TL’ye çıkması bekleniyor

Çaykur’un kuru çaya yüzde 15 zam yapmasının ardından gözler çaya gelecek zamma çevrildi. İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası’nın 2019 yılının başında açıkladığı fiyat tarifesine göre üçüncü sınıf kafelerde (kıraathane) çay 2 TL’ye satılıyor. Çay ocaklarında ise fiyat tarifesi çayın 1 lira 80 kuruş.

İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası genel sekreteri Nihal Şimşek sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada önümüzdeki aralık ayında yeniden maliyet hesabı yapılacağını ve çay fiyatına bir zam geleceğini söyledi.

Türk Kahvesi’nin çay ocağında ve kıraathanede tavsiye edilen fiyatı 5 TL. Henüz Türk Kahvesi’ne bir zam gelmesi beklenmiyor. Fakat serbest piyasadan dolayı fiyat tarifesine uymayan işletmeler de bulunuyor. Çayın ve kahvenin fiyatı işletmenin tasarrufuna göre değişebiliyor.

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