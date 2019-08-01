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İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da %0.04 artarken, ev eşyası harcamalarında %2.46, konut harcamalarında yüzde 1.29 artış, giyim harcamalarında %4.85, gıdada %0.36 azalış görüldü.

12:34 -
Haberler Ekonomi
İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre Temmuz’da toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 0.52 arttı.

Perakende fiyatlar Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre %16.08, toptan fiyatlar ise %18.84 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama %17.94, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada %23.06 artış gösterdi.

Hafta başında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Temmuz’da bir önceki aya göre %0.39 arttığını duyurdu.

KRİTİK VERİ 5 AĞUSTOS’TA AÇIKLANIYOR

TÜİK ise Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos’ta saat 1000’da açıklayacak.

İTO verilerine göre Temmuz perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında %2.46, konut harcamalarında %1.29, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında %1.07, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %0.45 ve sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %0.19 artış, giyim harcamalarında %4.85 ve gıda harcamalarında %0.36 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Temmuz’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda %4.55, kimyevi maddeler grubunda %1.91, inşaat malzemeleri grubunda %1.82, işlenmemiş maddeler grubunda %0.88, mensucat grubunda %0.61 artış, madenler grubunda %5.90, gıda maddeleri grubunda %0.44 azalış görüldü.

REUTERS

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