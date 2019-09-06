İstanbullular dikkat! Minibüslerde zamlı tarife başladı

Geçtiğimiz hafta zammın açıklandığı minibüs ve dolmuş hatlarında, yeni ücret tarifesi de belli oldu. Buna göre; Üsküdar’dan Kadıköy’e gitmek 3.5 TL oldu. Taksi- dolmuş fiyatları da değişti. Bakırköy- Şişli arası 7.25 TL oldu. İşte diğer zamlı tarifeler…

MİNİBÜSÇÜLER YENİ TARİFEYE 70 TL ÖDEDİ

Bazı minibüsçüler geçtiğimiz günlerde 70 lira ödeyip, yeni tariflerini almak için sıraya girdiler.;

26 AYDIR ZAM ALAMAYAN BİR TOPLUMUZ

Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge geçtiğimiz haftalarda minibüs ücret tariferlerine yüzde 20 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. Bilge yaptığı konuşmasında, “Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL’lik yerler 3 TL oldu.” ifadelerini kullanmıştı.