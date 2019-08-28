İstanbullular dikkat! Zamlı tarife hemen başlamıyor

İstanbul’daki minibüs ücretleri yüzde 20 oranında artırıldı. Peki bu zamlı tarife hemen geçerli olacak mı? Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge’nin verdiği bilgilere göre; yüzde 20’lik zam ücret tarifesi yayınlandıktan sonra geçerli olacak. Bilge, vatandaşın zamlı tarifeyi haftaya ödeyeceğini söylüyor.
Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu.