İstanbullular dikkat! Zamlı tarife hemen başlamıyor

İstanbul’daki minibüs ücretleri yüzde 20 oranında artırıldı. Peki bu zamlı tarife hemen geçerli olacak mı? Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge’nin verdiği bilgilere göre; yüzde 20’lik zam ücret tarifesi yayınlandıktan sonra geçerli olacak. Bilge, vatandaşın zamlı tarifeyi haftaya ödeyeceğini söylüyor.

26 AYDIR ZAM ALAMAYAN BİR TOPLUMUZ

Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu.