Bedelli askerlik hem ucuz hem pahalı!

Son bedelli askerlik yasasında 15 bin TL olan ücret yeni askerlik sisteminde 31 bin 343 TL oldu. 15 bin TL olan son bedelli askerlikte adaylar 2020 yılının başına kadar askere alınacak. Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak.



Bedelli askerliğin 30 bin TL olduğu yıl yıllık enflasyon yüzde 10.45’ti. Son yıllarda çıkan bedelli ücretlerine şöyle bir göz atalım…



Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu.

Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

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