İşte faiz indirimleri sonrası bankalarda son durum

Merkez Bankası’nın faizleri 325 puan düşürmesinin ardından gözler kamu ve özel bankaların kredi faizlerinde yapacağı indirimlere çevrildi. Dün üç kamu bankası ve bir özel banka faizlerde indirime gittiğini duyurdu.

Vakıfbank: Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren Vakıfbank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL’ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15'e çekti.

Ziraat Bankası: Kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Türkiye İş Bankası: Konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17’ye indirdi. Konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Türk Eximbank: İhracatçılara kredi veren kamu bankası Eximbank 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65’e çektiğini duyurdu.Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65’e düşürüldüğü belirtildi.