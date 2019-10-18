İşte İstanbul’un en eski aktif 10 şirketi

Bebek’te 1904 yılında kurulan Bebek Badem Ezmecisi’nin işletmecisi Sevim İşgüder 14 Ekim’de hayatını kaybetti. Bir asırdan uzun bir süredir faaliyette olan Bebek Badem Ezmecisi İstanbul’da bulunan ve hala ticari hayatına devam eden şirketleri akla getirdi. İstanbul Ticaret Odası sozcu.com.tr için odaya kayıtlı en eski şirketleri araştırdı. İşte İstanbul’un eski şirketleri…

1) POL ZAZADZE-19.08.1925

1917 yılında Zaza Grubu'nu kuran Gürcü kökenli göçmen Paul Zazadze, Tahtakale’nin önemli tüccarları arasına yer alıyordu. 1930'da tıraş bıçağı üretmeye başladı. Bomonti ve Tahtakale'deki imalathanede kozmetik ürünler de üretmeye başladı. Bugün bir Zaza Grubu şirketi olan Kartal Çelik bünyesinde bulunan Zaza markası, dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise ilk tıraş bıçağı markası olarak tarihe geçti. Pol Zazadze İstanbul Ticaret Odası’na 19 Ağustos 1925 tarihinde kaydoldu.

2) THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD-07.09.1925

Londra merkezli uluslararası enerji şirketi Shell İstanbul Ticaret Odasın’da en eski kaydı olan ikici şirket. Shell kelimesi ilk olarak 1891’de, Marcus Samuel and Company tarafından Uzak Doğu’ya sevk edilen gazyağının ticari markası olarak görüldü. Shell ambleminin biçimi, grafik tasarımındaki eğilimlere paralel olarak yıllar içinde kademeli olarak değişti. Bugünkü amblem 1971’de kullanılmaya başlandı. Shell İstanbul Ticaret Odası’da 7 Eylül 1925 tarihinde kaydoldu.

3) TÜRKİYE İŞ BANKASI-09.09.1925

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL’ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL’lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı. İş Bankası 9 Eylül 1925 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’na kayıt yaptırdı.

4) ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ-10.09.1925

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kuruldu. Şirketin bugün 2 bin 500 profesyonel acentesi bulunuyor. Anadolu Sigorta’nın İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 10 Eylül 1925 tarihinde gerçekleşti.

5) HRİSTO CURİS VE ORT. EKONOMİK. KOLL. ŞTİ.-28.09.1925

Gıda & Temizlik sektöründe faaliyet gösteren firma Kadıköy’de bulunuyor. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kayıt yaptırdığı tarih ise 28 Eylül 1925.

6) İLİYA ANCEL ZÜCCACİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-29.03.1926

1914 yılında kurulan şirket züccaciye ve hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösteriyor. Tahtakale'de temellerini atan Ancel şu anda İstoç'ta ticari hayatına devam ediyor. Dört nesilden beri şirket Ancel ailesinin yönetiminde bulunuyor. Firma İstanbul Ticaret Odası’na 29 Mart 1926 tarihinde kayıt yaptırdı.

7) BUGA OTİS ASANSÖR SANAYİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ-1.11.1926

İstanbul'un Galata semtinde 1865’te kurulan ve 1921’den bu yana faaliyet gösteren Buga Otis Türkiye, dünyanın en büyük asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yol üreticilerinden birisi. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı ise 1 Kasım 1926 tarihinde gerçekleşmiş.

8) İSTANBUL UMUM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ-10.08.1927

1831 yılında İtalya'nın Trieste kentinde kurulan Generali, Türkiye'nin de ilk sigorta firması olma özelliğini taşıyor. 1863'te İstanbul'da ilk acentesini açtı. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’nde İngiliz ve Fransızlara ait olan hisselerin, müttefiki olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun sigorta şirketi olan ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.’ye devrini sağladı. İstanbul Umum Sigorta olarak değişen adı ile sigortacılık faaliyetlerini sürdürdü. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kayıt tarihi 10 Ağustos 1927.

9) ALLİANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ-06.09.1927

Allianz'ın Türkiye'deki tarihçesi 1923, varlığı ise 1988 yılına dayanıyor. 1 Eylül 1923'te İtalyan sigorta şirketi Riunione Adriatica Di Sicurta'nın Şark Sigorta'yı kurmasının üzerinden geçen 51 senenin sonunda Şark Sigorta, Koç Topluluğu bünyesine katıldı.

1988 senesinde Allianz, Japon sigorta şirketi Tokio Marine ile birlikte Şark Sigorta'ya ortak oldu. 1991'de de Şark Hayat Sigorta kuruldu. 1998 yılında Koç Allianz Sigorta ve Koç Allianz Hayat Sigorta olarak isim değiştiren iki şirket, 2008 yılında Allianz'ın Koç hisselerini devralmasıyla, Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik ünvanlarıyla faaliyet göstermeye başladı.

2013 yılında Allianz Grubu Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik şirketlerini bünyesine kattı. 2013 yılının Ekim ayında Yapı Kredi Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik olarak isim değiştirdi. 2014‘te ise Allianz Sigorta ve Yapı Kredi Sigorta şirketlerinin birleşme süreci tamamlanarak elementer sigorta faaliyetleri Allianz Sigorta çatısı altında toplandı. Şirket İstanbul Ticaret Odası’na 6 Eylül 1927 tarihinde kayıt oldu.

10) KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ-21.01.1928

Kurukahveci Mehmet Efendi kahve üretimine 1871 yılından bu yana devam ediyor.

1871 yılında işi babasından devralan Mehmet Efendi, çiğ çekirdek kahveyi kavurup dibekte öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başladı. Şirketin günümüzde de kullanılan amblemi 1932 yılında tasarlandı. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 21 Ocak 1928.