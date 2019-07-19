İşte Merkez anketindeki dolar ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 kişinin katıldığı Beklenti Anketi sonuçlarını yayınladı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,85 iken, bu anket döneminde yüzde 15,01’e gerilemiştir. 12 ay sonrası

TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,90 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise

aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,46 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşti.

DOLAR KURUNDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,30 TL iken, bu anket döneminde 6,14 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,64 TL ve 6,47 TL olarak gerçekleşti.