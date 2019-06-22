İşte Türkiye’deki kadın mühendis sayısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 bin oldu. Mühendis odalarına üye olmayanlarla beraber Türkiye’de kadın mühendis sayısı ise 200 bin civarında. TMMOB’ye bağlı mühendis odalarının üye istatistiğine göre kadınlarda en çok inşaat ve ziraat mühendisi var. İnşaat ve Ziraat Mühendisleri Odası’na 13 bin, Makina Mühendisleri Odası’na 10 bin 766, Gıda Mühendisleri Odası’na 12 bin 74 üye kadın mühendis bulunuyor.