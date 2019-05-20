İşte Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk üç firması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TEPAV şirketlerin 2015-2017 yılları arası cirolarını dikkate alarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri araştırmasının sonuçlarını dün açıkladı.

Listeye göre 2015-2017 yılları arasında şirketlerin iki yıllık ciroları hesaplanarak oluşturulan listeye göre Türkiye'de cirosunu en fazla artıran ilk üç şirket sırasıyla Biomar-Sagun, Optimal Proje ve Naturel Yenilenebilir Enerji oldu.

Bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından doların yükseldiği ve ekonominin alarm sinyalleri verdiği bir dönemde şirketin ciro artışları dikkat çekti.

Türkiye'nin en fazla büyüyen ilk 100 şirketinin söz konusu yıllar içerisinde yıllık ortalama cirosu 60 milyon TL oldu. Peki Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk üç şirketi kimin ve ne işle uğraşıyorlar?

BİOMAR-SAGUN

2015-2017 yılları arasında Türkiye'de cirosunu en hızlı şekilde artıran şirket yüzde 50-50, Türkiye-Danimarka ortaklığı Biomar Sagun oldu. Biomar-Sagun'un fabrikası Aydın, Söke'de bulunuyor, şirket balık yemi üretimi yapıyor.

Firmanın Danimarkalı ortağı Biomar 80'den fazla ülkede 45'ten fazla balık ve karides türü için yüksek performanslı yem üretiyor. Türk Ortak Sagun Grup ise 25 gemilik av filosu ile Türkiye'nin ilk özel balık halini bünyesinde bulundurduğunu söylüyor. Firma iç ve dış piyasaya balık ve balık ürünleri sağlıyor. Şirketin şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun. Şirkette yönetim şu an 4. kuşakta

Ahmet Tuncay Sagun Canlı Hayvan , Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlar Kurulu Başkanı, OYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

OPTİMAL PROJE

Optimal Proje 2010 yılında kuruldu. Şirket internet sitesinde göre tanımını konut, otel, ofis, AVM ve eğitim yapıları projelendirme ve yapım süreçlerinin sevk ve idaresini sürdürmek olarak çiziyor. 200'ye yakın insanın çalıştığı Optimal Proje bugüne kadar, Yeşilay, Trump Towers, Abdi İbrahim, Nef, Hilton Otel, Point Hotel ve Balparmak gibi şirket, kurum ve kuruluşların projelerinde bulundu. Optimal'in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Reha Yeltekin oturuyor. Yeltekin aynı zamanda MÜSİAD'da İnşaat Sektör Kurulu Başkanı.

NATUREL ENERJİ

2009 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetine başlayan Naturel Enerji, Güneş Enerji Santralleri alanındaki faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Şirket Samsun, Gümüşhane, Çankırı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Çorum, Bilecik ve Eskişehir'de kurduğu Güneş Enerjisi santralleri ile dikkat çekiyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Yusuf Şenel oturuyor. Şirketin merkezi Ankara'da bulunuyor.