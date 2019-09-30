İşte YEP’teki dolar tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programa göre 2019 yılı ortalama dolar kuru 5.70 TL olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP),gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri TL ve dolar cinsinden ayrı ayrı verildi. Bu rakamlardan yapılan hesaplamaya göre, 2018 yılında 4.72 TL olan ortalama dolar kuru, 2019 yılında 5.70 TL olarak tahmin edildi. Dolar kuru 2020'de 6.00 TL, 2021'de 6.40 TL, 2022 yılında da 6.74 TL olarak öngörüldü.

30 Eylül itibarıyla 2019 yılı ortalama dolar kuru 5.65 TL seviyesinde yer alıyor.

YEP'e göre, 2018 yılında 3 trilyon 724 milyar lira olan GSYH, 2019'da 4 trilyon 269 milyar lira olacak. 2020 yılında ise 4 trilyon 872 milyar lira olarak programlandı.