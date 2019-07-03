İsteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? İsteğe bağlı sigorta primi hesaplama…

Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için, prim ödemeleri şartıyla sigortalayan yine SGK'ya bağlı (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigorta sistemine, isteğe bağlı sigorta denmektedir. Peki, isteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? İsteğe bağlı sigorta primi hesaplaması nasıl yapılır? İşte isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin ya da ödemeye başlayacak olanların bilmesi gereken tüm ayrıntılar…

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?

Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için gerekli en önemli şarttır. Devlet memuru ve sigortalı işçilerin primleri işverenleri tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve bazı diğer meslek gruplarında çalışanlar prim ödemelerini gelirlerine göre kendileri ödemektedir.

Ek 5 tarım sigortası için prim ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.

Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI NELERDİR?

Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;

İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

İsteğe bağlı ek 5 tarım SSK ,

Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.

2019 EK 5 ZİRAAT SİGORTASI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ HESAPLAMASI

01 Ocak 2019 zamanı ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası Ek 5 ziraat SSK (4A) en düşük sigorta primi 764,84 TL, en yüksek ise 5736,31 TL olacaktır.

2019 İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR (4B) PRİMİ NE KADAR?

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arası isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) primi 2019 en düşük aylık tutarı 818,56 TL, en yüksek isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) 2019 primi ise 6.139,2 TL olacaktır.

2019 EV HANIMLARI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arası ev hanımları için 2019 sigorta primi tutarı en düşük 709,41 TL en yüksek sigorta primi 2019 senesinde 5.320,5 TL olacaktır.