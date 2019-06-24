İsteğe bağlı sigorta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi başka bir kurum ya da kuruluş tarafından sigortası ödenmeyen kişilerin başvurduğu ve emeklilik imkânı sunan bir güvencedir. Özellikle bir ev hanımlarının tercih ettiği isteğe bağlı sigorta ile ilgili merak edilen birçok konu internette aranmaktadır. İsteğe bağlı sigorta ne kadar? İsteğe bağlı sigorta primleri 2019'da kaç TL oldu? İsteğe bağlı sigortanın emekli gün sayısı ne kadardır? Bu ve bunun gibi sorulara açıklık getirip, merak edilenleri cevaplandırmak için hazırladığımı haberde tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte detaylar…

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği isteğe bağlı sigorta, çalışma imkânı olmayan kişilere emeklilik sunduğu için oldukça iyi bir tercih sebebi. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısında 4B yani BAĞ-KUR olarak kabul edilen isteğe bağlı sigortalı olabilmek için belli şartlar vardır? 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4B kapsamına alınan isteğe bağlı sigortanın şartları;

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sigortalı çalışmıyor olmak ya da yarım sigortalı çalışmıyor olmak (Yarım sigortalı: 1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)

Kendi sigortalılıkları nedeniyle, Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almamaktır

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 4B kapsamına giren isteğe bağlı sigorta primlerinin, 2019 yılına ait tutarları;

En düşük 818,56 TL

En yüksek ise 6.139,20 TL dir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA EMEKLİLİK GÜN SAYISI NEDİR?

İsteğe bağlı sigortada emekli olabilmek için, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı tanınırken, 08.09.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabiliyorlar. 01.05.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için ise 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.

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