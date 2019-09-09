4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçiler, işe başlama tarihlerinde itibaren en az 1 geçmesi durumunda ücretli izin hakkı kazanırlar. Ücretli izin yani diğer adıyla yıllık izin hakkı tüm çalışanların en temel haklarından biridir ve yasalarca korunmaktadır. İşçilerin işten ayrılma durumunda, iş yerinin devredilmesi durumunda kullanmamış oldukları bu izinleri işveren tarafında kendilerine verilmelidir. Ancak bu durumda kalan işçilerin akıllarında bazı sorular beliriyor. İşten ayrılırken izin parası nasıl hesaplanır? İşten ayrılan işçi ne kadar para alır? İşte bu soruların cevabını merak eden vatandaşlar için detaylı bir haber hazırladık. İşte ayrıntılar…

İŞTEN AYRILIRKEN İZİN PARASI NASIL HESAPLANIR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 59. Maddesine göre işten ayrılan çalışanın yıllık izinleri güvence altına alınmıştır. Kanunda “iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.” şeklinde belirtilen durum ile açıkça işçinin mağduriyeti engellenmiştir.

Bu ücretin hesaplaması yapılırken ise sözleşme ile belirlenen son ücret, brüt ise son brüt ücret üzerinden, net ise son net ücret üzerinden hesaplama yaparak ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret hesabında, sadece çıplak ücret (asıl ücret) esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmamaktadır.

Aynı zamanda kullanılmayan yıllık izinlerin ücretinde yasal kesintiler mevcuttur. Bu kesintiler, SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisidir.