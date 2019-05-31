İşten çıkarıldığı iddia edilen işçileri aradı

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit Belediyesi'nden 10 kişinin işten atıldığını öne sürerek eylem yapmıştı. Belediyenin yeni başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün bir basın toplantısı gerçekleştirerek konuyu değerlendirdi.

Hürriyet şöyle konuştu; “Mazbatayı geç aldık. Yetkiyi devraldığımızdan bu yana büyük hassasiyetle davrandık. Liyakatla iş yapacak personeli tanımak için kendime süre verdim.

Gözlemden sonra da kendi ekibimi kurma hakkımın olduğu herkesin takdiri. Ben liyakatla doğru hizmet etmek istedim. Özellikle idari kadroda değişiklikler oldu. Değişiklikler devam

edecek.

29 MART'TA 29 KİŞİ İŞE ALINMIŞ

Bazı müdürlerimiz kendileri ayrıldı. İnsan kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden rahatsızdım. Onları ben görevden aldım. Partizanlık başka bir şeydir. Partililik başka bir şeydir. AKP’nin insanları nasıl ot yoldurmaya gönderdiğini biliyoruz. Son günde 29 kişi işe alınmış. Kıyım yapmak istesem bunları işten çıkarırdım. Deneme süresi dolmuş olanların takdiri benimdir.

10 kişi deniliyor. Ben sadece 4 kişiyi onaylamadım. 2 arkadaş da ben seçildikten sonra işe alınmış. Bakın benim iki kardeşim var ikisi de işsiz. Hakkıyla girene bir şey diyemiyoruz. 29 Mart'ta meclis üyesinin kızı işe alınmış. Babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. 10 kişi falan yok arkadaşlar. Sadece 4 kişi kendiliğinden çıkmış. Birisi emekli edilmiş.

AKP'Lİ BELEDİYE ÇIKARIRKEN SUSMUŞLAR

AK Parti ilçe kadın kolları başkanı Betül Yazıcı’nın eşi geldi. Bizim belediyemizde çalışıyormuş. Kendi ayrılmak istedi. Kıdem alması için çıkışını verdik. Bunlar gerçekten personelin iyiliğine aldığımız kararlardı. 4 kişinin iş akdini yenilememişiz. 4’ü kendisi istifa etmiş. Biri zorunlu olarak KHK nedeniyle emekli oldu. Nevzat Doğan onlarca işçi çıkarmış. 10'ar, 20'şer, 30'ar gruplar halinde işçiler çıkarılmış. Sendikanın (Hizmet-İş) sesi çıkmamış. Ama ben daha bir aylık başkanım. Belediye önünde açıklama yapılıyor.”

ÇIKARILAN İŞÇİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Çıkarılan işçilerden biri olan Mustafa Çelik ve Nihat Bülbül adlı işçileri şehir dışında oldukları için cep telefonuyla arayan Hürriyet işçilere, “Sizi ben mi işten çıkardım?” diye sordu. İşçiler ise kendi istekleriyle işten çıktıklarını söyledi. Mustafa Çelik, “Bir önceki başkan Nevzat Doğan döneminde de ayrılmak istemiştim. ‘Tazminat filan veremeyiz kendin çıkarsan' demişti. İşten çıkamadım. Allah sizden razı olsun, tazminatımı da ödeyerek yollarımızı ayırdınız. Teşekkür ederim” dedi.

AKP'Lİ VEKİL GELİNİNİ MEMUR YAPMIŞ

Açıklamalarına devam eden Hürriyet, TBMM'de işten çıkarılan işçilerle ilgili konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’i de eleştirdi. Hürriyet şöyle konuştu; “Emine Hanım’ın neden bağırdığı belli oluyor. Gelini yangından mal kaçırır gibi seçim döneminde memur yapılmış. Sıra yakınlarımıza gelir mi diye korkuyorlar. Eski Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in kayınbiraderi, belediye başkan yardımcısı Mehmet Örgev’in oğlu, şoförü, eski Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yeğeni, eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yeğeni, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet. Akif Yılmaz’ın akrabası… Hepsi belediyeye alınmış. İstesem hepsinin iş akitlerini feshederim. Ancak bunu yapmadım.

“1 MİLYON LİRA TASARRUF YAPTIK”

İzmit Belediyesi’nde araç ve lüks saltanatı var. Bu artık olmayacak. Ben kendi aracımla gidip geliyorum. Makam aracı saltanatı bitecek. Biz 1.5 ayda 1 milyon tasarruf yaptık. Biz vatandaşın alın terini koruyacağız. Hata yapmamak için çabalıyoruz. BEKAŞ üzerinden işe alınanlar, şoför olarak işe girmiş. İnsan kaynakları imar kontrol teknik personel yardımcısı olmuş. 2 bin 500 TL’den 3 bin 434 TL’ye çıkmış. Lise mezunu eğitmen, sosyal programcısı. Neymiş belge almış. Maaşları artsın diye yapmışlar hep.

BELEDİYE KASASI…

Başkan yardımcılarından biri, Nevzat Bey gitmeden kendisine kadro açtırmış. Üniversite Koordinatörü açtırmış. Böyle bir kadro yok. Yeni başkan kendisine dokunmasın diye yapmış. Biraz Allah’tan korkması lazım. AKP'li vekiller sürekli konuşuyor, eleştiriyor. Onlar hak aramıyorlar, hak yemeye devam edememenin acısından bağırıyorlar.

TÜGVA'YA PEŞKEŞ

TÜGVA’yla 25 yıllığına bir protokole imza atılmış. Belediye ve meclis çalışma süresini aşan, gelecek diğer başkanları da etkisi altında bırakan bu protokole eski başkan Nevzat Doğan imza atmış. Aynı şeyi ben yapsam ne olur? ADD, ÇYDD’ye yer versem doğru olur mu? Kültür Müdürlüğü'nün TÜGVA harcamalarına baktım. kültür gezisine, güneşliklere, afişlere, yemeklere hep biz para harcamışız. Enderun sohbetleri adı altında 17 bin TL ödemişiz. Terliklerini bile biz almışız. 3 bin TL para vermişiz terliklere. Sadece Kültür Müdürlüğü’den 300 bin TL verilmiş. Tüm birimlerden ayrı ayrı çıkaracağız. TÜGVA’ya İzmit Belediyesi'nden verilen paraların toplamı 1 milyonu bulacak diye tahmin ediyoruz. Hesabı temiz olanın muhasebeden korkusu olmaz. Borçsuz belediye dediler. 250 milyon TL borcu var. Hesapları kirli. Özel bir denetim firmasıyla anlaştık. Hem belediyeyi hem de belediye şirketlerini denetliyoruz şu an.”