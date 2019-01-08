Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Peki, işten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde kıdem tazminatı alabilir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Çalışan bir işçi kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamaz ancak işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde de kıdem tazminatı hakkı doğar… Şimdi, İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde kıdem tazminatı alabilir? sorusunun cevabını gelin hep birlikte öğrenelim…

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması (atılması) gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda istisnalar bulunmaktadır.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKLARI

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre:

– Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

– İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

– İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

– Askerlik görevi nedeni ile,

– Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

– Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

– İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

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